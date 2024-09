Keine Atempause für die Handballer des SC Magdeburg. Bereits am Donnerstag (19.09.2024) steht für das Team von Trainer Bennet Wiegert die zweite Aufgabe in der Champions League auf dem Plan. Nach dem 29:31 beim Auftakt in Szeged geht es ab 20:45 Uhr (Im Audiostream und Liveticker) gegen den norwegischen Titelträger Kolstad IL. Und am Sonntag kommt THW Kiel in der Bundesliga in die Getec-Arena.