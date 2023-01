Am Samstag (16 Uhr im Ticker bei der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) wird es nur so vor Prominenz in der Salza-Halle wimmeln: Paris 92 schlägt mit Olympiasiegerinnen, Welt- und Europomeisterinnen zum Start der Gruppenphase im EHF-Pokal auf und geht als Favorit in das Spiel gegen den Thüringer HC.