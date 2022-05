Handball | European League SC Magdeburg vs. HBC Nantes: Der Titelverteidiger will wieder ins Final Four

Hauptinhalt

Beim SC Magdeburg ist im Saisonendspurt jedes nächste Spiel das Wichtigste. Nach dem wegweisenden Erfolg gegen die Füchse Berlin in der Bundesliga will das Wiegert-Team nun in der Euro League nachlegen und wieder ins Final Four einziehen.