Für die Torhüterin würde sich mit einem Triumph auch ein Kreis schließen. Nach 14 Jahren ist im Sommer Schluss, vor 13 Jahren gewann sie mit dem THC ihren ersten großen Titel, die Deutsche Meisterschaft. 2009 war Eckerle als junges Talent zum THC gewechselt, später stand sie in Bietigheim, Ungarn, Frankreich und Dänemark zwischen den Pfosten und in der Nationalmannschaft. 2023 kehrte sie zurück zum Thüringer HC und will sich nun einen tollen Abschied bescheren. Das sei möglich, wenn das Team einen besonderen Tag erwischt. "Es ist eine Weile her, dass wir einen Titel geholt haben. Es ist ein 'einfacher Weg', nur zwei Spiele zum Titel. Das wäre cool. Es kommt auf unsere Tagesform an. Wir haben Spiele gezeigt, da würden wir gewinnen, aber auch Spiele, da verlieren wir im Halbfinale mit zehn."

Bildrechte: IMAGO / Christian Heilwagen