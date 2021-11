Vor allem die Fanlager sind sich nicht grün. Da hilft es auch nichts, dass sowohl die Magdeburger als auch die Berliner die Farbe der Hoffnung in ihren Vereinswappen und auf ihren Trikots haben. Und natürlich hat auch die Vorsaison nicht unbedingt zu einer Entspannung des Verhältnisses beigetragen. Drei Duelle, zwei in der Meisterschaft und eins im Finale der European League, konnte der SCM für sich entscheiden.

Füchse-Trainer Jaron Siewert nimmt das aber als Extra-Motivation: "Es ist dann immer noch einen Ticken mehr, dass man unter Beweis stellen muss, dass es kein Angstgegner ist." Umso ärgerlicher aus Sicht des Hauptstadtclubs, dass ausgerechnet vor dem Topduell die erste Liga-Niederlage in die Statistik einging. Am Mittwoch (10.11.2021) kassierten die Füchse bei Vizemeister SG Flensburg-Handewitt ein deutliches 23:28.

Somit liegt der Druck also beim Gastgeber, denn der in dieser Spielzeit in 17 Pflichtspielen ungeschlagenen Klub-Weltmeister könnte im Falle eines weiteren Sieges schon fünf Punkte zwischen sich und seine Verfolger legen. Die Füchse müssen also beinahe gewinnen, um den Vorsprung nicht zu groß werden zu lassen.