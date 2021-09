Ganz anders ist die Stimmung beim SC DHfK. Beim HC Erlangen und zu Hause gegen die Füchse Berlin gab es jeweils Niederlagen, gegen die Hauptstädter legten die Leipziger nach einer guten ersten Hälfte einen zweiten Durchgang zum Vergessen hin. "Wir müssen es schaffen, unsere gute Leistung aus der ersten Halbzeit gegen Berlin zu wiederholen und diese Stabilität über 60 Minuten an den Tag legen", fordert DHfK-Coach André Haber. Am Donnerstag muss man gegen den ebenfalls noch punktlosen TBV Lemgo Lippe ran, dazu kann den Sachsen Mut machen, dass sie in der Vorsaison beide Duelle gegen die Lemgoer gewannen.