Das Auftaktspiel der Leipziger in der neuen Saison steigt am 8. September bei der HC Erlangen. Zum ersten Heimspiel am 12. September gegen die Füchse Berlin kann der SC DHfK dann vor bis zu 5.000 Zuschauern spielen. Das Schutz- und Hygienekonzept der Sachsen wurde behördlich genehmigt. Es gilt die bewährte 3-G-Regel, laut der nur geimpfte, genesene oder negativ geteste Personen Zutritt haben. Auch der SC Magdeburg plant für die ersten beiden Heimspiele in der neuen Saison mit jeweils 5.000 Zuschauern.