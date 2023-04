Handball | Bundesliga Nächster Kracher wartet: SC Magdeburg muss zum THW Kiel

Neuer Tabellenführer gesucht! Der SC Magdeburg reist am Ostersonntag (09.04.2023) zum Kracher-Duell beim THW Kiel in den hohen Norden. Mit einem Sieg kann der SCM an die Tabellenspitze springen. Andernfalls würde sich der THW den ersten Rang von den Füchsen Berlin zurückerobern, die am Donnerstag schon vorlegen konnten.