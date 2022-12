Zweimal ist der Plan für den Thüringer HC in der Englischen Woche nicht aufgegangen, auf internationalem Parkett soll es endlich gelingen. Nach der Punkspielniederlage gegen die "Übermannschaft" Bietigheim und dem Pokal-Aus in Metzingen steht für die Mannschaft von Herbert Müller am Sonntag (4. Dezember) der Kracher beim schwedische Meister IK Sävehof auf dem Programm. Der Anwurf in der Partillebohallen erfolgt 20:30 Uhr, "SpiO" informiert per Live-Ticker.