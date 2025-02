Nach dem Fehlstart in die Liga und der Pleite beim THW Kiel ist der SC Magdeburg am Mittwoch (12.02.2025, 20.45 Uhr, live hören und im Ticker) schon wieder in der Champions League gefordert. Am elften von 14 Spieltagen dribbeln die Handballer vom SCM beim polnischen Vertreter Industria Kielce auf. Beide Mannschaften sind in der Gruppe B auf Augenhöhe. Kielce ist als Fünfter genauso wenig sicher weiter wie der SCM als Sechster. Der Gewinner des Duells kann zumindest kurz verschnaufen. Sechs der acht Teams qualifizieren sich über das Viertelfinale.