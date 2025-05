Dass es überhaupt so weit gekommen ist, ist nur schwer zu erklären. Bereits im ersten Playdown-Duell mit dem Buxtehuder SV stand Zwickau zweimal dicht vor dem Klassenerhalt, verlor dann aber die Partien zwei und drei mit jeweils einem Tor Unterschied. Und auch im Duell mit Leverkusen sah es nach dem Auftaktsieg (27:18) nach einer klaren Sache aus. Doch dann gab es am 14. Mai eine überraschende 25:26-Niederlage , auch wohl, weil nicht alle Spielerinnen zu 100 Prozent bei der Sache waren. Rentsch appelliert auch deshalb an die Mannschaft: "Alle Spielerinnen sollten 60 Minuten für den Verein spielen, egal, ob man im nächsten Jahr hier spielt oder den Verein wechseln wird." An mangelnder Stimmung wird es nicht scheitern. Für die Partie wurden im Vorfeld bereits über 1.500 Tickets abgesetzt.

Und Gegner Bayer Leverkusen wird ersatzgeschwächt in die Partie gehen müssen. Wie die Elfen mitteilten, werden nur sechs Spielerinnen und zwei Torhüterinnen zur Verfügung stehen. Annika Ingenpaß und Rozemarijn Alderden fallen kurzfristig aus. Und die A-Juniorinnen spielen am Wochenende die Final4 und sind deshalb auch nicht dabei. Einer möglichen Verschiebung auf einen anderen Tag habe Zwickau nicht zugestimmt. Geschäftsführerin Anne Wingchen gibt sich kämpferisch: "Wir wollten dieses Spiel mit einer wettbewerbsfähigen Mannschaft bestreiten. Jetzt geht es vor allem darum, dass sich die Spielerinnen nicht verletzen."

Die in den sozialen Medien aufkommenden Vorwürfe der Unfairness, weil einem Antrag auf Spielverlegung nicht zugestimmt worden sei, weist Sachsen Zwickau strikt zurück. Man habe in der Stadthalle keine anderen freien Ausweichtermine gehabt, zudem die "Handball Bundesliga Frauen" rechtzeitig über den Termin am 24. Mai informiert. „Wir distanzieren uns klar von der öffentlichen Darstellung, dass der BSV für die Situation verantwortlich sei. Die Vorwürfe treffen uns ungerechtfertigt und schaden dem fairen Miteinander, das wir in der Liga leben möchten“, heißt es in einer Mitteilung.