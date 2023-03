Da die HBF das Derby als Topspiel ausgerufen hat, muss Zwickau ins 45 Kilometer entfernte Chemnitz umziehen. Denn die eigene Heimspielstätte, in der im Schnitt 600 Zuschauer kommen, verfügt nicht über die von der HBF für solche Spiele vorgeschriebenen zwei Längstribünen. In der Chemnitzer Richard-Hartmann-Halle haben bis zu 2.000 Zuschauer Platz. Bereits jetzt sind mehr 1.000 Tickets verkauft worden.

Doch es nicht nur die Kulisse, die das Duell so besonders macht. Sportlich geht es für beide Teams um viel. Zwickau liegt als Tabellen-Elfter mit einem Spiel weniger aktuell nur einen Punkt vor Halle-Neustadt. Die "Wildcats" belegen punktgleich mit der Neckarsulmer Sportunion den Relegationsplatz. "Ich erwarte ein intensives Derby, da es für beide Mannschaften ein richtungsweisendes Spiel ist", blickte Halles Trainer Jan Henning Himborn voraus. "Es ist schön, dass so ein brisantes Duell für Mitteldeutschland einen tollen Rahmen mit dem HBF-Topspiel erhält."

Himborn wird auf ein ähnliches Resultat wie in der Hinrunde hoffen. Nachdem Zwickau bereits mit 8:3 in Führung lag, kippte das Spiel komplett. Am Ende deklassierte Halle den Gegner mit 31:22. "Plötzlich war die Luft raus und es hat nichts mehr geklappt", beschreibt BSV-Kapitänin Diana Dögg Magnusdottir, die erst am Donnerstag ihren Vertrag in Zwickau verlängert hatte, die bittere Pleite in der "Freien Presse" (Freitagsausgabe). Wenig überraschend, dass der Blick auch bei Trainer Norman Rentsch nach vorne geht. "Es ist ein absolutes Spiel auf Augenhöhe. Ich erwarte ein sehr intensives Match, bei dem es auch Hauen und Stechen geben könnte".