Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig hofft auf Wende gegen Erlangen

Vier Spiele, null Punkte! Die Handballer vom SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga einen klassischen Fehlstart aufs Parkett gelegt. Im Heimspiel gegen den noch ungeschlagenen HC Erlangen soll nun am Donnerstag (ab 19:05 Uhr im Livetcker der "SpiO"-App) die Wende her.