Philipp Weber (mi.) und Co. stolperten vergangenen Dienstag in Minden. Bildrechte: imago images / pmk

"Es wird wieder notwendig sein, über Grenzen zu gehen, und diesen Spirit brauchen wir", forderte DHfK-Cheftrainer André Haber via Leipziger Volkszeitung von seinem Team. Hohe Passgeschwindigkeit, schnelle Kreuzungen und viel Tempo von Seiten der Flensburger sieht der 34-Jährige laut LVZ auf seine Mannschaft zurollen. Es ist die neunte Partie in den letzten fünf Wochen für die Grün-Weißen seit ihrem Restart nach der Coronavirus-bedingten Quarantäne. Zuletzt kassierte das Haber-Team eine vor allem in der Offensive enttäuschende 20:23-Auswärtsniederlage in Minden.



"Wir haben zu schlecht aufs Tor geworfen und zu viele Fehler gemacht", monierte Haber in der LVZ. Aber "wir können Probleme klar benennen und wissen, was wir besser machen müssen." Trotz des Rückschlags vor Weihnachten hat sich der aktuelle Tabellensechste (17:11 Punkte) durch die gezeigten Leistungen in dieser Spielzeit entsprechenden Respekt bei der Konkurrenz erarbeitet.