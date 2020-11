Und dennoch: Ein Blick in die kurze Historie des Bundesliga-Ostduells zeigt, dass die Spiele oft sehr eng verliefen. Viele der Duelle, vor allem die in der Arena Leipzig, endeten mit höchstens einem oder zwei Toren Differenz. Mehr noch: Die letzten drei Paarungen in Leipzig verloren die Gastgeber erst in den letzten Sekunden. Wiederholt sich Geschichte nun ein viertes Mal? "Sport im Osten" blickt zurück auf diese drei Wahnsinns-Ostduelle.