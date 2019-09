Der SC DHfK Leipzig hat am Dienstag zumindest einen Heimspiel-Vorteil. Das Bundesliga-Duell im DHB-Pokal gegen die MT Melsungen wird um 19 Uhr in der Arena Leipzig angepfiffen. Die Magdeburger reisen in die Max-Schmeling-Halle zu den Füchsen nach Berlin. Von beiden Spielen berichtet wir auf sport-im-osten.de im Torticker.

Feuriges Duell in Berlin

Nach drei Niederlagen in Serie ist das Selbstvertrauen beim SCM natürlich im Keller. Jetzt soll im Pokal ausgerechnet gegen das Spitzenteam aus Berlin die Wende gelingen. "Sicher hätte es leichtere Aufgaben für uns geben können. Aber ein Saisonziel von uns ist, das Final Four zu erreichen und den DHB-Pokal zu holen", sagte Kreisläufer Erik Schmidt, der einst für die Füchse spielte und besonders heiß sein dürfte. Spiele gegen die Füchse waren alles, nur nicht langweilig. Silvio Heinevetter gegen Matthias Musche oder Füchs Berlin gegen den SC Magdeburg: Das Duell der beiden großen Rivalen steigt am Dienstag. Bildrechte: IMAGO

In Erinnerung geblieben ist u.a. der 26. Dezember 2017. Jener Tag, als Robert Weber beim Stand von 23:23 und einer bereits abgelaufenen Uhr am Ex-Magdeburger Silvio Heinevetter scheitert. Heinevetter hatte danach nicht nur freundliche Worte für Weber übrig. Es folgten Tumulte und eine Revanche der besonderen Art. Weber traf beim nächsten Aufeinandertreffen alles und jeden. Magdeburg feierte einen 30:29-Sieg. Die Fans dürfen sich also wohl wieder auf Spektakel freuen.

Hanning lobt den SCM

Dass Magdeburg erfolgreich Handball spielen kann, hat die Mannschaft zu Beginn der Saison gezeigt, doch durch Niederlagen in Wetzlar und Melsungen sowie gegen die Rhein-Neckar Löwen verspielten die Elbestädter ihre gute Ausgangsposition. So ist Magdeburg derzeit nur noch Mittelmaß und deutlich schlechter unterwegs als die zweitplatzierten Berliner. Dennoch erwarten die Füchse kein einfaches Spiel. "Das wird ein harter und heißer Kampf. Das ist eine Top-Truppe. Sie haben sich Schritt für Schritt zu einer Spitzenmannschaft entwickelt", erklärte Füchse-Manager Bob Hanning, der die Talfahrt des Gegners offenbar bewusst ausblendet.

Auch der SC DHfK Leipzig lebt den Traum von der erneuten Teilnahme am Final Four im DHB-Pokal. Nach glorreichen Auftritten in der Bundesliga und Platz vier schweben die Leipziger auf einer Erfolgswelle und wollen ins Viertelfinale einziehen.

Marco Rose spielt mit Gladbach am Donnerstag in der Euro-League. Bildrechte: Picture Point "Es wird ein enges Spiel. Wir werden die Fans brauchen, um dieses Spiel zu gewinnen", sagte Geschäftsführer Karsten Günther dem MDR. Mehr als 4.000 Tickets sind bisher im Vorverkauf weggegangen. Ob Losfee Marco Rose unter den Besucher ist, konnte Günther noch nicht sagen. "Marco hat auf meine Nachricht noch nicht reagiert. Er hat sicher genügend um die Ohren und am Donnerstag ja auch ein Europa-League-Spiel bei Istanbul Basaksehir, aber vielleicht kommt seine Familie." Lebensgefährtin Nikola Pietzsch ist eine ehemalige Handball-Nationalspielerin und Ikone des HC Leipzig.

