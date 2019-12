In den Hinterköpfen vieler dürfte jedoch noch der überraschend schwache Auftritt der vergangenen Wochen gegen den HC Erlangen stecken. Das Spiel ging letzten Endes aufgrund zu vieler technischer Fehler in der Offensive mit 22:25 verloren. Es war die bisher schwächste Offensivleistung der sonst so angriffslustigen Leipziger. Für DHfK-Coach Haber spielt dieses Spiel allerdings für die Partie am Sonntag keine Rolle mehr. "Da bleibt nicht ewig viel Zeit hinterher zu trauern, wir müssen wissen was wir besser machen müssen. Das ist entscheidend und das nehmen wir mit in das nächste Spiel", meint Haber. Ähnlich sieht dies Rückraumspieler Maximilian Janke "Man nimmt sowas mit. Wenn so einfache Dinge schlecht gelaufen sind, dann müssen wir die natürlich sofort verbessern", meint Janke. Das Spiel sei in der Folge umfassend analysiert wurden und sei jetzt endgültig abgehackt.