Für Bennet Wiegert zählt am Mittwoch (5. März 2025/18:45 Uhr im Liveticker) nur ein Sieg. Der Trainer des SC Magdeburg will im letzten Spiel der Champions-League-Gruppenphase gegen PICK Szeged unbedingt Platz vier in der Tabelle holen. "Was auch immer der bringt ... auch wenn dann ein schwererer Weg ins Final Four wartet. Das ist egal. Du musst dann liefern", stellte der 43-Jährige klar.