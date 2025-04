SCM-Coach Wiegert freut sich auf Dessau

Weil die eigene Getec-Arena belegt ist, werden die Magdeburger in Dessau zum "Auswärtsspiel mit Heimatmosphäre" antreten. Das Spiel ist mit 2.800 Zuschauern ausverkauft. Bereits am Dienstag machten sich Mannschaft und Trainer auf den Weg, Mittwochmorgen wird es ein Anschwitzen in der Dessauer Arena geben.

Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener

Als Nachteil sieht Wiegert den ungewollten Umzug nicht. Im Gegenteil. "Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich auch auf Dessau freue. Klar hätte ich gern den Magdeburgern ermöglicht, so ein K.o.-Phasen-Spiel in Magdeburg zu sehen", sagte Wiegert. "Aber es ist ja trotzdem etwas Besonderes, mal in Dessau aktiv zu sein."

Bukarest wieder mit einer 5+1-Deckung?

Da die Magdeburger am Wochenende spielfrei hatten, konnte sich der Coach ganz mit der Nach- und Vorbereitung auf Bukarest beschäftigen. Zum Hinspiel in der rumänischen Hauptstadt fielen dem Coach im wöchentlichen Media-Call fast nur positive Dinge ein. Die Mannschaft habe gut verteidigt und vor allem in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Tempospiel entwickelt. "Da haben wir Bukarest vor echte Aufgaben gestellt."

Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner