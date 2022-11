Bennet Wiegert lobt den Charakter seiner Mannschaft

"Spiel, Spiel, Spiel", brachte es Lukas Mertens nach dem 32:24-Kantersieg am vergangenen Sonntag im Bundesliga-Ostduell mit dem SC DHfK Leipzig auf den Punkt. "So richtig kommt man wirklich nicht hinterher. Wir trainieren gar nicht, nur Taktik und Regeneration", berichtete der Nationalspieler. Aber keiner der Beteiligten beschwert sich über diesen einmal mehr überquillenden Terminkalender. "Das geht uns gefühlt die letzten anderthalb Jahre so", sagte Bennet Wiegert, "und das wichtigste daran ist, dass wir das so wollten. Wir wollten international spielen, wir wollten gegen die Besten der Welt spielen. Warum sollten wir jammern? Wir freuen uns eher darauf", unterstrich der Meistertrainer.

SCM-Rückraumspieler Michael Damgaard spielte genauso wie Keeper Mike Jensen einst für GOG. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Der 40-Jährige hob in diesem Zuge einmal mehr den Charakter seines Teams hervor, das nach Anlaufschwierigkeiten auch die Schwächephase zu Beginn der Leipzig-Partie abschüttelte, und den kriselnden sächsischen Kontrahenten nach dem Seitenwechsel vorführte. "Wie die Mannschaft das macht, ist fantastisch", schwärmte Wiegert und ergänzte beeindruckt: "Die Mannschaft hat viel intrinsische Motivation in sich, das kommt viel von ihnen. Ich bin nicht der, der andauernd mit Streichhölzern dasteht und das Ganze ansteckt."

Die Mannschaft hat viel intrinsische Motivation in sich, das kommt viel von ihnen. Ich bin nicht der, der andauernd mit Streichhölzern dasteht und das Ganze ansteckt. SCM-Trainer Bennet Wiegert

SCM-Wiedersehen mit Tobias Thulin

Das jüngst starke Auswärtsremis in der Champions League bei Spitzenreiter Veszprem habe "gezeigt, dass wir da mithalten können. Das ist wichtig für die Köpfe." Den nächsten Beweis ihrer internationalen Klasse wollen die in Gruppe A momentan auf Rang drei liegenden Sachsen-Anhalter (7:3 Punkte) nun also beim Tabellennachbarn (5:5 Punkte) auf die Platte bringen. "Aaaah, das wird schwer", weiß Wiegert. Sein Linksaußen Mertens erwartet "wieder ein hochklassiges, sehr temporeiches Spiel, weil GOG sehr extrem auf die Tube drückt."

Der schwedische Nationaltorhüter Tobias Thulin stand von 2018 bis 2021 beim SC Magdeburg unter Vertrag und gewann dort die European League. Seit dieser Saison spielt er für GOG Håndbold. Bildrechte: IMAGO/Bildbyran

Mit Rückraum Simon Pytlick (31 Treffer) und Linksaußen Jerry Tollbring (30 Treffer) hat GOG aktuell allein zwei Akteure unter den Top-Ten-Scorern der Champions League. Zudem ragen die Torhüter der Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau um den in Magdeburg noch bestens bekannten Tobias Thulin heraus. Deren Abwehrquote bei 231 Würfen liegt bei ganz starken 34 Prozent. Aber auch für die drei Dänen in den Reihen des SCM, Magnus Saugstrup, Michael Damgaard und Mike Jensen, ist es keine alltägliche Aufgabe. Keeper Jensen und Rückraum Damgaard haben sogar selbst eine GOG-Vergangenheit. "Ich weiß, was so ein Spiel mit ihnen macht - die wollen sich nicht anlasten lassen, dass sie auch in Dänemark hätten bleiben können", schmunzelte Bennet Wiegert.