Handball | EHF Champions League SC Magdeburg empfängt PSG mit viel Selbstbewusstsein

Hauptinhalt

Der SC Magdeburg ist mit einer eindrucksvollen Siegesserie in die Saison gestartet. Am Mittwochabend (28.09., ab 20:45 Uhr im Liveticker) wartet in der Champions League mit dem französischen Serienmeister PSG die bisher größte Bewährungsprobe und ein alter Bekannter.