Gelingt nun den Leipzigern auf fremdem Terrain die Revanche? Es dürfte ein hartes Unterfangen werden, zumal die Magdeburger nach den recht erfolglosen letzten Wochen auch heiß auf einen Sieg sind. Der SCM, der aktuell auf dem fünften Tabellenplatz steht, hatte zuletzt drei Topspiele in Folge zu absolvieren und holte dabei nur einen einzigen Punkt (23:29 in Flensburg, 30:30 in Hannover, 24:25 bei den Füchsen Berlin). Leipzig dagegen konnte sich beim 26:21-Sieg Sieg gegen Erlangen für das Derby warmwerfen und danach beim 25:25-Remis in Stuttgart den Kampfgeist stärken.