Der SC Magdeburg ist schon mit deutlich besseren Vorzeichen in ein Ost-Duell mit dem SC DHfK Leipzig gegangen. Der deutsche Meister erlebt bisher eine Saison mit Höhen und Tiefen. In der Liga ist das Team von Bennet Wiegert nach dem Sieg im Topspiel gegen Flensburg zwar weiter aus Kurs, die Niederlagen in Champions League und bei der Klub-WM aber schmerzen. Wettbewerbsübergreifend verlor der SCM bereits sechsmal. So oft, wie in der gesamten letzten Saison.