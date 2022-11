Handball | Bundesliga SC Magdeburg fordert im Topspiel Rekordmeister THW Kiel

Hauptinhalt

13. Spieltag

Der SC Magdeburg lädt am Samstag (19.11.2022) zum Spitzenduell gegen den Rekordmeister THW Kiel. Die Vorfreude beim SCM ist groß, auch weil das Handballspiel in der Sportschau (17:50 Uhr, ARD), im Audio-Stream und im "SpiO"-Liveticker übertragen wird. Nach dem Auswärtserfolg in Stuttgart zeigt sich Magdeburg gewappnet, doch auch Kiel wird verstärkt in die Partie gehen.