Gelingt dem SC Magdeburg gegen den Champions-League-Favoriten die Revanche? Können die SCM-Handballer den Grundstein für den Einzug ins Final Four der Königsklasse in Köln legen? Am Mittwochabend (18:45 Uhr im Liveticker und Audiostream) kommt es für den SCM zum ersten Höhepunkt in einem knallharten Saisonendspurt. Der ungarische Rekordmeister aus Veszprem gastiert zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League an der Elbe.