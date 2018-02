Die 217-fache DDR-Nationalspielerin starb bereits am 7. Februar, wenige Tage nach ihrem 70. Geburtstag. Waltraud Kretzschmar wohnte zuletzt in Schöneiche bei Berlin. Die gebürtige Brandenburgerin, Mutter von Handball-Star Stefan Kretzschmar, galt in den 1970er Jahren als erfolgreichste Handballerin der Welt. Sie wurde 1971, 1975 und 1978 mit der DDR-Auswahl Weltmeisterin und holt bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal die Silber- sowie bei den Spielen 1980 in Moskau die Bronzemedaille. Mit dem SC Leipzig holte sie zehnmal den DDR-Meistertitel, 1966 und 1974 den Europapokal der Landesmeister.

Stefan Kretzschmar mit seiner Mutter Waltraud 2003. Bildrechte: IMAGO