Wartburg Cup | Eisenach Knapper Auftaktsieg für Magdeburg, Eisenach überrennt Aarhus

16. August 2024, 23:30 Uhr

Zum Auftakt des Wartburg Cups in Eisenach hat der SC Magdeburg einen knappen Sieg gegen den Bundesliga-Konkurrenten VfL Gummersbach eingefahren. Gastgeber Eisenach gewann in der ausverkauften Werner-Aßmann-Halle am Freitagabend gegen Skanderborg Aarhus.