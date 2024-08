Bildrechte: IMAGO/Eibner

Wartburg Cup | Eisenach SC Magdeburg schlägt ThSV Eisenach

Hauptinhalt

17. August 2024, 21:28 Uhr

Der SC Magdeburg hat am zweiten Turniertag beim Wartburg Cup auch sein zweites Spiel in Eisenach gewonnen. Gegen den Gastgeber ThSV kam die Wiegert-Sieben am Samstag zu einem verdienten 31:25-Erfolg.