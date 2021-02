Handball-Nationalspieler Philipp Weber verlässt den SC DHfK Leipzig und heuert beim SC Magdeburg an. Das sei keine Entscheidung gegen Leipzig gewesen, sondern eine für Magdeburg, sagte der der 28-Jährige. Und gab bekannt, weshalb es ihn an die Elbe zieht. In der "Leipziger Volkszeitung" und der Magdeburger "Volksstimme" (beide Donnerstag) begründete er den Schritt damit, dass er beim SCM die Aussicht auf Europapokal-Spiele habe. Bedeutet im Umkehrschluss, in Leipzig werden für ihn diese Erwartungen in absehbarer Zeit nicht erfüllt.