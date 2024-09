Weber wird dem deutschen Handball-Meister länger fehlen als zunächst befürchtet. "Wir haben am vergangenen Freitag einen kleinen Test gemacht mit ihm. Dabei ist etwas Neues aufgetreten. Wir sprechen dabei von einer Re-Verletzung, die etwas länger dauert, sodass wir von einer Ausfallzeit von mehreren Wochen ausgehen müssen", berichtete SCM-Trainer Bennet Wiegert.

Der 32 Jahre alte Weber hatte wegen Adduktorenbeschwerden zuletzt bereits das Champions-League-Sieg gegen den norwegischen Meister Kolstad und die Bundesliga-Niederlage gegen den THW Kiel verpasst. Der 87-malige Nationalspieler fehlt dem Double-Gewinner nun auf jeden Fall auch am Mittwoch in der Königsklasse beim Vorjahresfinalisten Aalborg HB, der die Elbestädter im vergangenen Halbfinale ausgeschaltet hatte, sowie bei der anschließenden Klub-WM in Ägypten. Beim umbenannten internationalen Wettbewerb, ehemals Super Globe, ist der SCM Titelverteidiger.