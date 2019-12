Wie der Deutsche Handball-Bund (DHB) am Freitag mitteilte, stehen die Rückraum-Spieler Philipp Weber und Franz Semper im 17-köpfigen Aufgebot, das ab 2. Januar 2020 die Vorbereitung auf das Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden aufnehmen wird. Bis spätestens einen Tag vor dem EM-Auftakt am 9. Januar gegen die Niederlande muss Bundestrainer Christian Prokop noch einen Spieler streichen. Luca Witzke und Maximilian Janke, die im erweiterten vorläufigen Kader waren, schafften es nicht zur EM, können aber nachnominiert werden.