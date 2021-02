Weber hatte als Neunjähriger beim SCM begonnen, seinen sportlichen Durchbruch aber beim SC DHfK Leipzig geschafft. "Der Kontakt zu Philipp ist nie abgerissen und nun freuen wir uns, dass ein Spieler des SCM-Nachwuchs den Weg zurück in seine Magdeburger Heimatstadt findet", erklärten die Magdeburger in einer Pressemitteilung. Von dem Wechsel würden beide Seite profitieren. "Für Philipps Entwicklung ist es der nächste logische Schritt. Seine Torgefährlichkeit und seine Art Handball zu spielen passen sehr gut in unser sportliches Konzept", hieß es in dem Papier.