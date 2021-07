Grund des unfreiwilligen Rückzugs jetzt ist eine schwere Erkrankung von Helbig, die das Schiedsrichter-Duo bereits während der abgelaufenen Bundesliga-Saison zum Nichtstun verdammt hatte. "Marcus geht es soweit gut. Aber der Genesungsprozess ist zeitlich einfach nicht absehbar. Es war eine unglaublich harte und schmerzhafte Entscheidung, jetzt so Schluss zu machen, vor allem emotional. Da ist mehr als eine Träne geflossen", sagte Geipel am Donnerstag in einer DHB-Mitteilung.

1993 standen Geipel und Helbig erstmals auf dem Feld, pfiffen dann 2001 ihr erstes Bundesligaspiel bei den Männern. Insgesamt stehen über 600 Spiele für den Deutschen Handballbund sowie über 250 Einsätze auf internationalem Parkett in ihrer Vita. "Es ist doch schon ein Privileg, in der Bundesliga zu pfeifen und Spiele der besten Handballer der Welt zu leiten. Aber dass wir international so weit kamen, war ein Traum", so Geipel. Im Frühsommer 2020 erkrankte Helbig schwer, zuvor war das Duo zum wiederholten Male zu Deutschlands Schiedsrichtern des Jahres gekürt worden.