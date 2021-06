Im Oktober 2020 durften zum letzten Mal Fans in die Werner-Aßmann-Halle in Eisenach. Am Freitag ist es nun wieder soweit: Der ThSV darf beim Heimknüller gegen den HC Elbflorenz (ab 19:30 Uhr im Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) 600 bis 700 Zuschauer in die Halle lassen. Allerdings wartet bis dahin noch viel Arbeit auf den ThSV.

Seit Oktober ohne Zuschauer

"Wir müssen das Hygienekonzept noch ein wenig anpassen, dieses dem Gesundheitsamt schicken und dann steht der Rückkehr der Fans hoffentlich nichts mehr im Weg. Das ist schon irre, im Oktober hatten wir noch zwei Spiele vor Zuschauern und jetzt ausgerechnet gegen Elbflorenz", freute sich Geschäftsführer René Witte und fügte an: „Wir hatten drei Spiele mit Zuschauern in einem Jahr. Das hat für uns eine große Bedeutung. Über 90 Prozent der Dauerkartenbesitzer haben auf Rückerstattung verzichtet. Auch die Sponsoren haben uns die Treue gehalten. Ohne die hätten wir die Saison nicht überlebt. Wir kriegen unfassbar viele Anfragen. Hier lebt jeder Handball. Wir hatten einen Schnitt von 2.100 Zuschauern. Ich würde mich freuen, wenn wir die Leute wieder anfüttern.“ Wegen der anhaltenden niedrigen Inzidenzzahlen - am Donnerstag (03.06.2021) lag die Zahl bei 28,4 und seit 26. Mai konstant unter 50 - sind Fans nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt wieder möglich. Voraussetzung ist ein Negativtest, Geimpfte und Genesene brauchen diesen nicht mehr.

Noch kein Sieg gegen HC Elbflorenz

Sportlich fehlt dem ThSV Eisenach noch ein Sieg, um endgültig den Klassenerhalt in der zweiten Handball-Bundesliga perfekt zu machen. Nach dem wichtigen 32:27-Erfolg in Wilhelmshaven hat sich die Situation im Keller für die Thüringer aber bereits deutlich entspannt. Am viertletzten Spieltag kommt allerdings mit dem HC Elbflorenz nicht nur der Tabellenvierte nach Eisenach. Der ThSV hat auch keines der bisher fünf Duell gegen die Elbestädter gewonnen. Doch das 26:26 im Hinspiel beim HC Elbflorenz am 30. Dezember des vergangenen Jahres sollte den Thüringern Mut machen. "Wir wollen diese Partie, zumal Zuhause, für uns entscheiden. Wir treffen am Freitagabend auf einen starken Gegner, was auch ein Blick auf die Tabelle beweist. Ja, wir wollen den ersten Sieg gegen den HC Elbflorenz", gibt sich Eisenachs Trainer Markus Mufuni kämpferisch. Eisenachs Trainer Markus Murfuni Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Dresden mit vier Spielen in acht Tagen

Der HC Elbflorenz hatte zuletzt einen echten Spiel-Marathon zu absolvieren. Zwischen dem 22. und 31. Mai ging es vier Mal um Punkte, zuletzt war beim 30:32 gegen Ferndorf die Kräfte und Konzentration ein wenig weg. HC-Trainer Rico Göde bemängelte eine nicht vorhandene Abwehr, zu viele leichte Gegentore über den Kreis. Doch nach jetzt vier Tagen Pause wird am Freitag sicher wieder eine andere Dresdner Mannschaft auf dem Parkett stehen. Zumal, wenn endlich wieder Stimmung unter dem Dach zu erwarten ist.