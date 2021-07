"Die 1. Bundesliga war immer mein Ziel, dass ich das jetzt erreicht habe, macht mich stolz und glücklich. Der Wechsel ist der nächste Schritt in meiner Entwicklung und ich will jetzt auch die Qualität entwickeln, um in der 1. Liga zu bestehen", wird Tietjen in einer Pressemitteilung zitiert. Die 19-Jährige erzielte in der abgelaufenen Zweitligasaison 26 Tore und traf bereits 2019 mit ihrem damaligen Verein, dem SC Alstertal-Langehorn, in der 2. Runde des DHB-Pokals auf die Hallenserinnen.