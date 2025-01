Weil Jannik Kohlbacher am Ellenbogen operiert werden muss, rutscht Tim Zechel doch noch ins Aufgebot für die anstehende Weltmeisterschaft. Zum Start in die WM-Vorbereitung muss Bundestrainer Alfred Gislason zudem noch die Absage eines weiteren Olympia-Helden verdauen. Neben Kohlbacher fehlt auch Sebastian Heymann. Ohne die verletzten Silbermedaillengewinner von Paris versammelt sich das DHB-Team am Freitag zum finalen Feinschliff im Hamburger Park-Hotel Hagenbeck.