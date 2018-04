Yves Kunkel verlässt zum Saisonende den Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig und wechselt zum Ligakontrahenten MT Melsungen. Wie die Sachsen am Montag mitteilten, bat der 23 Jahre alte Linksaußen um die Auflösung seines ursprünglich noch bis 30. Juni 2019 laufenden Vertrages. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Kunkel unterschrieb bei den Nordhessen, die in Kassel spielen, bis 2021. Der zweifache Junioren-Europameister und Bronzemedaillengewinner der U19-WM hat drei A-Länderspiele absolviert.

Der gebürtige Saarländer Kunkel war erst vor dieser Saison von Bundesliga-Absteiger Balingen in die Messestadt gekommen und hatte sich durch gute Leistungen auch in den Fokus von Bundestrainer Christian Prokop gespielt. "Es war keine einfache Entscheidung, dem vorzeitigen Wechsel zuzustimmen, doch nach Abwägen aller sportlichen und wirtschaftlichen Faktoren haben wir seinem Wunsch stattgeben", sagte DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther. Er hätte Kunkel gerne langfristig in Leipzig gehalten. Kunkel ist mit bislang 101 Treffern nach Philipp Weber (103) bester Saison-Torschütze des SC DHfK Leipzig.