Es kommt Stimmung in die GETEC Arena, denn Handball-Bundesligist SC Magdeburg kann in den letzten drei Heimspielen der Saison wieder auf die Unterstützung der Fans bauen. Das Innenministerium von Sachsen-Anhalt genehmigte einen Antrag auf Zuschauerzulassung im Rahmen eines Modellprojekts. Das teilte der SCM am Freitag (21. Mai) mit. Demnach dürfen bis zu 1.500 Fans in die Spielstätte der Magdeburger. Voraussetzung ist, dass alle Personen negativ getestet werden und die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage vor dem jeweiligen Spiel unter 100 liegt.