DRHV mit Remis und Saison-Rekord gegen Bietigheim

Der Dessau-Roßlauer HV und die SG BBM Bietigheim haben sich in einem umkämpften Spiel unentschieden getrennt. 36:36 (18:18) endete die Partie am Mittwoch (17.11.2021) in der Anhalt Arena. Erstmals in dieser Spielzeit gelangen beiden Mannschaften mehr als 35 Treffer in einer Begegnung. Während der DRHV seit vier Spielen ungeschlagen ist, holte Bietigheim nach drei Auswärtsniederlagen wieder einen Zähler. Damit bleiben beide Teams im Tabellenmittelfeld.

Nach einer ausgeglichenen Startphase unterliefen dem DRHV zu viele Fehler, sodass der Rückstand bis zur 19. Minute auf fünf Tore anwuchs (8:13). Doch die Gastgeber kämpften sich stark zurück und führten bis eine Sekunde vor der Halbzeit.

In der zweiten Hälfte ging es hin und her, bis Max Emanuel den DRHV mit drei Toren in Führung brachte (27:24/42.). Dessau war das aktivere und bessere Team, musste stärker werdende Bietigheimer aber wieder zurück ins Spiel kommen lassen. In der Schlussphase nahmen sich die Abwehrreihen eine kleine Auszeit und ließen einfache Tore zu. Bei der letzten Aktion verteidigte der DRHV konzentriert und rettete das Remis ins Ziel.

DRHV-Linksaußen Jakub Hrstka war mit neun Toren erfolgreichster Werfer der Partie, Jonathan Fischer traf acht Mal für Bietigheim. Emanuel machte sieben Tore für den DRHV.

HC Elbflorenz geht die Puste aus

Der HC Elbflorenz hat sein Gastspiel beim VfL Lübeck-Schwartau verloren. Die Dresdner mussten sich trotz langer Führung am Ende mit 27:29 geschlagen geben. Beide Kontrahenten lieferten sich eine ausgeglichene erste Hälfte. Die Führung wechselte mehrfach, wobei sich keines der Teams entscheidend absetzen konnte. Mit einem knappen Vorsprung (15:14) gingen die Dresdner in die Pause. Nach dem Wechsel leisteten sich die Gastgeber zahlreiche technische Fehler. Der HCE nutzte dies aus und zog auf drei Tore davon. Diesen Vorsprung konnten die Sachsen lange behaupten (23:20/45.). Doch der VfL steckte nicht auf, kämpfte sich heran und drehte dank eines starken Schlussspurts noch die Partie.

EHV Aue: Erst eine Torflaute, dann viele Strafen

Der EHV Aue blieb trotz anfänglicher Führung beim TV 05/07 Hüttenberg am elften Spieltag ohne Punkt. Die Sachsen unterlagen den Hessen vor 625 Zuschauern mit 26:35 (11:15).

Der Erzgebirgische Handballverein ging im Sportzentrum Hüttenberg durch Maximilian Lux direkt in Führung. Die Gäste, die in der vergangenen Saison drei Punkte gegen die Hessen geholt hatten, überzeugten vor allem durch eine aggressive Abwehr und einen starken Erik Töpfer zwischen den Pfosten. Beim TVH, dem Überraschungsteam der Liga, erklärte hingegen Trainer Johannes Wohlrab: "Wir sind in der Abwehr überhaupt nicht wach." Nach einer Zweiminutenstrafe für Aues Sebastian Paraschiv (11.) glichen die Hüttenberger allerdings durch Tristan Kirschner aus (5:5). Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Offensiv lief aber bei den Sachsen ab der 20. Minute nichts mehr zusammen. Auch weil TVH-Torwart Dominik Plaue überragend hielt, blieb Aue bis zur Pause ohne Treffer.

Mit einem Rückstand von vier Toren ging es für den EHV in den zweiten Durchgang. In diesem sorgte Bengt Bornhorn für ein Ende der Torflaute (33.) doch durch die Zweiminutenstrafen für ihn (34.) und Paraschiv (35.) hatte es Aue schwer. Coach Stephan Swat zog die Auszeit, doch was er seinem Team sagte, war für Außenstehende nicht zu hören. Kreisläufer Bornhorn zog das Mikrofon weg. Auch danach lief es nicht besser - mit weiteren Strafen für Arnar Birkir Halfdansson, Nico Schneider, Kevin Roch und Petr Slachta (39., 45., 48., 59.) machten sich die Sachsen das Leben schwer. Zudem zeigte TVH-Torhüter Simon Böhne gute Paraden. Kurz vor Schluss wurde Aues Paraschiv noch mit der Roten Karte disqualifiziert (60.).

Bengt Bornhorn (EHV Aue) Bildrechte: imago images/Jan Huebner