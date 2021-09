Der EHV Aue hat am 1. Spieltag der Saison 2021/22 mit 28:32 (14:13) gegen TuSEM Essen verloren. In der ersten Hälfte entwickelte sich eine hochklassige Partie auf Augenhöhe, Aue konnte das Tempospiel von Essen gut unterbinden und führte folgerichtig zur Pause mit 14:13. Doch im zweiten Durchgang drehten die Essener, die im Sommer aus der 1. Bundesliga abgestiegen waren, die Partie. Am Ende spielten die Auer in der Abwehr mit viel Risiko, die Gäste agierten dagegen sehr souverän im Abschluss und brachten die Führung über die Zeit.