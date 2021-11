"Nachholtermine werden in Absprache mit der HBL und den betroffenen Vereinen festgelegt und zeitnah kommuniziert", teilte Manager Rene Witte auf der Homepage des Vereins mit. Nachdem schon eine Woche zuvor ein Spieler über Symptome klagte, wurden alle einem PCR-Test unterzogen - acht Tests waren positiv. Die Begegnung in Dormagen (12. November) wurde abgesagt. Dann kam auch der Slowake Martin Potisk von der Nationalmannschaft zurück und wurde positiv getestet. Nach seiner Rückkehr von der österreichischen Auswahl erwischte es Daniel Dicker.

Eisenachs Linksaußen Adrian Wöhler Bildrechte: imago images / Eibner

Somit befinden sich derzeit zehn Spieler in Quarantäne. Alle Spieler, Trainer, Betreuer und Mitarbeiter der ThSV-Marketing GmbH sind gegen Corona geimpft, teilte der Club mit. "Wir hoffen auf einen guten Heilungsverlauf, stehen in ständigem Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt des Wartburgkreises", erklärte Witte. Am Ende der 14-tägigen Quarantäne stehe ein Herz-Echo mit einer Blutuntersuchung durch die Ärzte. "Keiner weiß genau, wie sich das Corona-Virus auf seinen Körper auswirkt. Ein Zurück-zum-Leistungssport-Test mit Schwerpunkt Herz steht vor der Rückkehr auf das Parkett", betonte Eisenachs Adrian Wöhler. Zuletzt hatte der ThSV mit dem neuen Trainer Misha Kaufmann 4:2-Punkte geholt. In der Länderspielpause sollten die Abläufe unter dem Neuen verfeinert werden.