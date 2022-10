Die Gäste aus Hüttenberg waren von Beginn an wach und konnten sich sofort mit vier Treffern auf 5:1 absetzen (7.). Der Tabellenzweite antwortete mit einer gestärkten Abwehr. Ab da begegeten sich der ThSV und Hüttenberg auf Augenhöhe. Eisenach gelang der Ausgleich (9:9, 18.). Doch vor der Pause konnten sich die Thüringer noch einmal einen Puffer erspielen, sie gingen, dank Jannis Schneibel, mit einem 15:13-Vorsprung in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte nahmen beide Mannschaften sofort Fahrt auf (19:20, 40.). Doch keines der Teams konnte sich entscheidend absetzen. Nicht zuletzt dank der Glanzparaden von Dominik Plaue (TV) und Johannes Jepsen (ThSV). In der 58. Minute verwandelte Fynn Hangstein einen Siebenmeter (28:27). Durch ein Timeout kurz vor Schluss blieben die Hüttenstädter in Ballbesitz, den sie schließlich mit dem Treffer zum 29:29 nutzten.