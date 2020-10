Der EHV Aue hat sein erstes Auswärtsspiel der Saison gewonnen. Beim TuS Ferndorf setzten sich die Sachsen mit 26:23 (12:14) durch.



Vor 423 Zuschauern musste Aue lange einem Rückstand hinterherlaufen. So lag der EHV in der ersten Hälfte permanent zurück. Beim Stand von 12:14 ging es in die Pause. Nach dem Wechsel wurde Aue stärker, schaffte den Ausgleich zum 15:15 (34.) und ging in der 36. Minute sogar in Führung (17:16). Im Anschluss blieb die Partie umkämpft. Kurz vor dem Ende lagen die Gäste erstmals mit zwei Toren vorn (23:21/57.), was schließlich die Vorentscheidung bedeutete.