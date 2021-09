Es war das Duell der Enttäuschten vom ersten Spieltag. Lübeck-Schwartau und der EHV Aue hatten jeweils ihre Auftaktpartien verloren. Nun trafen beide Teams am Sonnabend in der Hansehalle vor 1.276 Zuschauern aufeinander und die Sachsen gewannen mit 26:24. Ein echtes Pfund, denn noch letztes Jahr war der EHV hier mit 25:34 unter die Räder gekommen.

Aue begann stark und führte nach acht Minuten mit 6:2. So richtig abschütteln konnte der EHV die Lübecker aber nicht, die immer wieder eine Antwort parat hatten. Beim 11:11 in der 25. Minute gab es den ersten Gleichstand, kurz danach gingen die Gastgeber erstmals in Front (12:11). Das letzte Tor in Hälfte eins gehörte den Gästen, die dank eines Treffers von Bengt Bornhorn mit einem 14:14 in die Kabine gingen.