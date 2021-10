Der Dessau-Roßlauer HV hat im Handball-Unterhaus den dritten Saisonsieg eingefahren. Gegen den VfL Lübeck-Schwartau blieb es bis in die letzte Minute spannend, am Ende gewann die Mannschaft von Trainer Uwe Jungandreas mit 28:26.

Die 953 Zuschauer in der Anhalt-Arena sahen die Dessauer zunächst im Hintertreffen. Nach acht Minuten lag das Jungandreas-Team mit 2:5 hinten, doch die Gastgeber pirschten sich wieder heran. Beim 10:10 (21.) waren die Sachsen-Anhalter auf Augenhöhe, zur Halbzeit lagen sie mit zwei Toren vorn (15:13).

Die Dessauer kamen prima aus der Kabine und schraubten das Ergebnis nach Treffern von Yannick-Marcos Pust und Max Scheithauer schnell auf 17:14. In der 43. Minute betrug der Vorsprung erstmals fünf Tore (21:16), doch etliche Zeitstrafen brachten die Hausherren in Verlegenheit. Die Gäste aus Schleswig-Holstein kämpften sich Tor um Tor heran, sodass es in der letzten Minute noch ein Krimi wurde. Die Nordlichter schlossen 29 Sekunden vor dem Ende zum 26:27 auf, dann erlöste Vincent Sohmann mit dem 28. Treffer den Dessau-Roßlauer HV. Bester DRHV-Werfer war Max Scheithauer mit sieben Toren. Vincent Sohmann und Max Emanuel netzten jeweils fünfmal ein.