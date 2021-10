In der Erzgebirgshalle Lößnitz entwickelte sich von Anfang an eine sehr kampfbetonte Partie. Alleine in der ersten Halbzeit bekam der EHV drei 2-Minuten-Strafen "verordnet". Den Gästen aus Unterfranken merkte man an, dass ihnen die Rückkehr von Philipp Weber deutlich mehr Stabilität verlieh. Ebenso kompakt agierten die Hausherren von Trainer Stephan Swat. Offensiv zeichnete sich mal wieder vor allem der wendige Kreisläufer Bengt Bornhorn mit tollen Treffern aus. Doch so richtig absetzen konnte sich kein Team. Nach 20 Minuten stand es 8:8. Die "Wölfe" aus Rimpar schlugen kurz vor der Pause noch einmal durch Patrick Schmidt und Simon Baumgarten zu. Der EHV ging mit zwei Treffern Rückstand in die Pause (13:15).