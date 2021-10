Es entwickelte sich von Beginn an eine enge Partie in der die Keeper beider Teams überragten. Besonders der Auer Schlussmann Erik Töpfer erwischte einen Sahnetag und brachte die Bietigheimer ein ums andere Mal zur Verzweiflung. Bis zur 18. Minute rannte der EHV Aue dem Rückstand hinterher ehe die Sachsen erstmals in Führung gingen. Maximilian Lux traf zum 9:8. Aue erhöhte den Vorsprung dann zwischenzeitlich auf drei Tore und hielt Bietigheim auf Abstand. Schließlich ging es mit einer 16:15 Führung für den EHV in die Pause.