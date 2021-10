Der Dessauer-Roßlauer HV hat bei Handball-Zweitliga-Schlusslicht TuS Ferndorf am Samstagabend mit 27:32 verloren. Zuletzt gab es gegen den Klub aus dem Osten von NRW, der in der bisherigen Saison alle vier Liga-Spiele und in der Woche auch noch im Pokal gegen Gummersbach verloren hatte, nur einen Sieg in sieben Duellen.