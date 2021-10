Vor den zahlreichen Zuschauern in der Dresdner Arena erwischten die Gastgeber den besseren Start, allerdings blieb Rostock den Sachsen durchgehend auf den Fersen. Es dauerte bis zur 17. Minute bis die Gäste das erste Mal in der Partie durch Tim Völzke ausgleichen konnten (9:9). Die Mannen aus der sächsischen Landeshauptstadt zogen daraufhin an, erwarfen sich die erste Fünf-Tore-Führung des Spiels (14:9), mit 16:14 ging es in die Halbzeit.

Die Partie war von Anfang bis Ende ausgeglichen und hart umkämpft. Bildrechte: imago images/Jan Huebner