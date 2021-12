Der EHV Aue hat in der 2. Handball-Bundesliga seinen Negativtrend nicht stop-pen können und zum fünften Mal in Folge verloren. Das 31:32 am Sonnabend gegen den VfL Eintracht Hagen fiel aber in die Kategorie "extrem unglücklich".

Denn die Gastgeber führten bis in die letzte Minute hinein. Sie lagen schnell mit 3:0 und 6:2 vorne. Zur Pause hieß es 15:13. In der Schlussphase gaben die Gastgeber dann zweimal einen Zwei-Tore-Vor-sprung aus der Hand. So auch beim 31:29 (57.). Der Aufsteiger, der auf Platz vier steht, kam wieder heran. Ein Siebenmeter-Tor von Hagen sowie eine Zwei-Minuten-Strafe gegen den EHV ließen die Partie kippen. In der Schlusssekunde klatsche ein Versuch von Aues Bengt Bornhorn an den Pfosten. Mehr Pech geht irgendwie nicht.